С акцентом на изящные щиколотки: Алсу в мерцающем платье на пуговицах сразила точеной фигурой

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Недавно она снялась в фильме «СамоИрония судьбы», в котором повторила свой образ из клипа «Зимний сон». Поклонники не перестают восхищаться тому, что артистка с годами не меняется. Более того, 39-летняя звезда все чаще экспериментирует с образами. Она не боится быть яркой.
Так как в декабре особенно много съемок, Алсу решила пополнить гардероб праздничными нарядами. Она покрасовалась в силуэтном платье с пайетками на пуговицах. Мерцающий наряд в черном цвете позволил артистке подчеркнуть стройные ножки и талию. Она дополнила лук туфлями-лодочками в тон.
«Безумной красоты! Если вы не знаете, что надеть на Новый год, я вам советую! Прекрасный крой!» — заявила звезда.
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Поклонники были восхищены ее образом. Многие поразились тому, какая у Алсу точеная фигура. К слову, облегающие наряды она носит редко. Однако стилисты в этом году рекомендуют встречать год Черного Кролика в образах с блестками, перьями и драпировкой. Также лучшими цветами станут серебристый и черный.
Алсу. Фото: соцсети звезды