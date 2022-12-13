С акцентом на изящные щиколотки: Алсу в мерцающем платье на пуговицах сразила точеной фигурой

Так как в декабре особенно много съемок, Алсу решила пополнить гардероб праздничными нарядами. Она покрасовалась в силуэтном платье с пайетками на пуговицах. Мерцающий наряд в черном цвете позволил артистке подчеркнуть стройные ножки и талию. Она дополнила лук туфлями-лодочками в тон.

«Безумной красоты! Если вы не знаете, что надеть на Новый год, я вам советую! Прекрасный крой!» — заявила звезда.

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