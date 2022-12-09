«В стиле гламур»: Алсу щегольнула в платье цвета фуксии с эффектом стройности и с кукольной прической

Алсу продолжает выступать на публике. Она выпускает песни и снимает клипы. В 39 лет певица может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что часто вдохновением для не становятся дочки Сафина и Микелла. Артистка все чаще экспериментирует с образами. Она носит броские костюмы и роскошные вечерние платья.
В декабре стартовали новогодние съемки и концерты. Алсу для каждого появления на публике продумывает свои образы. На этот раз певица покрасовалась в платье макси в цвете фуксии. Наряд с драпировкой на талии и перьями на рукавах изящно подчеркнул ее хрупкую фигуру.
Артистка дополнила образ серебристыми босоножками. Она сделала кукольную прическу с гладким хвостом. Поклонники сравнили ее с Барби.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он тоже пришел в восторг.
«Прекрасный образ. Недаром на видео звучит главная тема кинофильма «Розовая пантера». Музыка буквально переносит нас в начало 60-х, в эпоху «золотого века» Голливуда, когда царствовал гламур.
Именно в стиле гламур собран образ. Гламур – это когда дорого, изыскано, волосок к волоску. Одним словом – шикарно.
Здесь же шикарно все: платье, прическа, украшения, макияж. Все безукоризненно. Если это платье от Ив Сен-Лоран (именно он создавал образы для принцессы Далы), то попадание вообще 100 процентное», – высказался эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro