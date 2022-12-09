«В стиле гламур»: Алсу щегольнула в платье цвета фуксии с эффектом стройности и с кукольной прической

В декабре стартовали новогодние съемки и концерты. Алсу для каждого появления на публике продумывает свои образы. На этот раз певица покрасовалась в платье макси в цвете фуксии. Наряд с драпировкой на талии и перьями на рукавах изящно подчеркнул ее хрупкую фигуру.

Артистка дополнила образ серебристыми босоножками. Она сделала кукольную прическу с гладким хвостом. Поклонники сравнили ее с Барби.

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