Бурунов склонился к ногам, поправляя шлейф: Тодоренко в платье-бюстье цвета фламинго столкнулась с актером на премии

В последнее время Регина выступает в шоу «Ледниковый период», что также помогает ей вернуться в форму. А 23 ноября она появилась на премии журнала «ОК!», где собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса. Молодая мама на ковровой дорожке предстала в платье-бюстье с пышным рукавом и шлейфом. Наряд нежно-розового цвета подчеркнул ее стройные ноги.

Рядом с ней оказался Сергей Бурунов. Он буквально припал к ее ногам, чтобы поправить шлейф платья.

«Муж неправильно поймет», – засмеялась Тодоренко.

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