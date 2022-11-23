Бурунов склонился к ногам, поправляя шлейф: Тодоренко в платье-бюстье цвета фламинго столкнулась с актером на премии

Регина Тодоренко уже давно стала популярной персоной. Она вела шоу «Орел и решка», а потом стала создавать свои проекты. Телеведущая не скрывает, что ее главной поддержкой и опорой является муж Влад Топалов, с которым недавно она выступила в шоу «Дуэты». Пара успевает работать и воспитывать двоих детей: Михаила и Мира.
В последнее время Регина выступает в шоу «Ледниковый период», что также помогает ей вернуться в форму. А 23 ноября она появилась на премии журнала «ОК!», где собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса. Молодая мама на ковровой дорожке предстала в платье-бюстье с пышным рукавом и шлейфом. Наряд нежно-розового цвета подчеркнул ее стройные ноги.
Рядом с ней оказался Сергей Бурунов. Он буквально припал к ее ногам, чтобы поправить шлейф платья.
«Муж неправильно поймет», – засмеялась Тодоренко.
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Образ Регина оказался одним из самых женственных. Она сделала прическу хвост-фонтан, который дополнял ее образ. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она похорошела.
«Какая красотка», «Сережа молодец», «Как приятно такое видеть», «А ноги без синяков уже? Ну прям цапля», «Очень нежно», — стали писать пользователи Сети.
Регина Тодоренко и Сергей Бурунов. Фото: соцсети звезды