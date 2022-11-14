Смелое решение: Алсу в костюме с «гусиной лапкой» и в остромодных брюках появилась на новогодних съемках

Алсу уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь поклонников. Примечательно, что артистка продолжает выступать. При этом она воспитывает троих детей. В свои 39 лет звезда может похвастаться стройно фигурой и моложавым видом.
На этот раз Алсу отдохнула в Дубае. Она покрасовалась в летних нарядах на курорте. А накануне певица приехала на вечеринку, которую устроила Юлия Ковальчук в честь юбилея. Там она щегольнула в брючках и белом жакете. Звезда даже исполнила свои хиты.
- На этот раз Алсу вернулась в столицу и сразу погрузилась в работу. Она поделилась кадрами с новогодних съемок. 14 ноября певица красовалась в гримерке в костюме в пижамном стиле с модным принтом «гусиная лапка». Черно-белый наряд скрыл изъяны ее фигуры, а остромодные брюки палаццо визуально сделали стройнее.
«А у нас уже Новый год», — похвасталась она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая шикарная», «Ваши наряды всегда запоминаются», «Так выглядит леди», «Очень к лицу прическа и макияж», «Вы просто волшебно выглядите», «Ну вам не больше 20 лет на вид», «Костюм смелый», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды