Смелое решение: Алсу в костюме с «гусиной лапкой» и в остромодных брюках появилась на новогодних съемках

На этот раз Алсу отдохнула в Дубае. Она покрасовалась в летних нарядах на курорте. А накануне певица приехала на вечеринку, которую устроила Юлия Ковальчук в честь юбилея. Там она щегольнула в брючках и белом жакете. Звезда даже исполнила свои хиты.