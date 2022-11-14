Пустилась в пляс: Алсу в укороченных брюках и белоснежном жакете повеселилась на празднике Ковальчук

Певица решила отпраздновать свое 40-летие. Она собрала самых близких в ресторане. Алсу для особенного вечера выбрала черные укороченные брюки и жилетку в тон. Наряд позволил ей сделать акцент на изящные щиколотки. Белый жакет оверсайз и сумка-сердца YSL дополнили образ. Звезда запечатлелась с именинницей.

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