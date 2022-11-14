Пустилась в пляс: Алсу в укороченных брюках и белоснежном жакете повеселилась на празднике Ковальчук

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что изменилась за минувшие годы. Певица растит троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. При этом она продолжает выпускать песни и сниматься в телевизионных шоу. Артистка для многих поклонников остается иконой стиля. В 39 лет она не перестает следить за фигурой.
Недавно Алсу провела время в Дубае. На отдыхе она отметилась в шелковом платье в пол. Певица каталась на яхте, гуляла по набережной и наслаждалась компанией Жанны Мартиросян. А накануне она отправилась на праздник к Юлии Ковальчук.
Певица решила отпраздновать свое 40-летие. Она собрала самых близких в ресторане. Алсу для особенного вечера выбрала черные укороченные брюки и жилетку в тон. Наряд позволил ей сделать акцент на изящные щиколотки. Белый жакет оверсайз и сумка-сердца YSL дополнили образ. Звезда запечатлелась с именинницей.
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Алсу и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети звезды
«Юльчик, дорогая, с днем рождения! Пусть счастье, тепло и уют всегда наполняют ваш дом!» – написала артистка.
В этот вечер Алсу также порадовала публику тем, что исполнила свои хиты. Ей помогали музыканты, а также Алексей Чумаков. Певица призналась, что не смогла удержаться и пустилась в пляс. Она заявила, что это ее альтер эго.