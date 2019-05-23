Новый выход Татьяны Навки в роскошном платье спровоцировал слухи о беременности

Во Франции близится к завершению Каннский кинофестиваль, который из года в год привлекает внимание общественности. На этот раз на Лазурном побережье буквально на каждом шагу можно встретить знаменитостей. У моря на прошлой неделе прогуливалась с подросшим сыном Сантьяго Ева Лонгория, а на улочках города буквально накануне папарацци встретили Леонардо Ди Каприо, который фотографировал свою возлюбленную Камилу Морроне.

больше по теме Новый образ: Татьяна Навка в блестящем костюме с глубоким декольте вышла в свет в Каннах Фигуристка посетила сразу несколько светских вечеринок на Лазурном побережье.

Отечественные звезды тоже приехали на фестиваль. Виктория Боня одна из первых появилась на красной дорожке. Затем подоспели Наталья Водянова, Елена Летучая и Татьяна Навка. Последняя покорила гостей праздника, появившись в белом платье-костюме. Позже на одну из вечеринок она пришла уже в ретронаряде — брючном костюме из переливающейся ткани.

А вечером 22 мая состоялась премьера драмы французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!». Олимпийская чемпионка в танцах на льду решила лично оценить эту картину. Перед публикой Навка появилась в черном платье с пышной юбкой и роскошным декольте.

«А могла ли маленькая я представить, что когда-то вот так вот смогу пройти по красной ковровой дорожке Каннского фестиваля?! А почему бы и не… Да?! Это потрясающие эмоции и чувства!» — поделилась Татьяна в соцсети.

Поклонникам этот наряд фигуристки пришелся по душе. «Татьяна, вы прекрасны и на льду, и на красной дорожке», «Какое обалденное платье! И вы конечно», «Мне кажется, Татьяна беременна?», «Я думала, мне показалось… Животик, как мальчиком», «Беременна!» — прокомментировали пост подписчики. Вполне возможно, спортсменка попросту плотно пообедала в этот день.

Добавим, что пока сама Татьяна не делала никаких официальных заявлений о беременности. Она давно привыкла к самым разным слухам о себе и относится к ним с юмором. У Навки подрастает дочь Надежда от супруга Дмитрия Пескова. А также старшая наследница Александра Жулина от первого брака.