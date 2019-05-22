Не каждой так везло: Леонардо Ди Каприо взял возлюбленную на Каннский кинофестиваль

В Каннах накануне вечером состоялась громкая премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На красной дорожке режиссер появился с исполнителями главных ролей Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби. Актеры притянули к себе все внимание гостей кинофестиваля. Если в обычной жизни звезда «Титаника» любит носить спортивные костюмы и прячет лицо под козырьками кепок, то на этом светском мероприятии он появился во всей красе: в смокинге и уложив волосы гелем.

Стоит отметить, что на Каннский кинофестиваль актер приехал вместе со своей возлюбленной- 21-летней моделью Камилой Морроне(Camila Morrone). Не всякую из своих возлюбленных голливудский холостяк брал в Канны. Такой чести удостаивалась разве что Жизель Бундхен.

Камила хоть и не смогла за руку пройтись с Ди Каприо по ковровой дорожке, она пришла на фестиваль и проследовала следом за своим избранником, чтобы его поддержать. Темноволосая красавица облачилась в платье с открытыми плечами нежно-розового цвета и акцентом на талии. Шлейф наряда украшали сотни невесомых перьев, которые придали эффект легкости.

Камила дополнила романтический образ неброским макияжем и собрав волосы в элегантный пучок. Она с удовольствие позировала фотографам. Поддержав Лео на премьере, аргентинская красавица положила конец слухам о том, что ветреный и влюбчивый актер уже потерял к ней интерес. Морроне показала, что в их отношениях по‑прежнему царит гармония.

Добавим, что во время прогулки по отелю Hotel du Cap-Eden-Roc девушка решила устроить фотосессию. Ее возлюбленный с удовольствием исполнил роль фотографа. Пока Морроне меняла позы, он снимал ее на камеру своего телефона. При этом белое платье модели развивалось на ветру. Со стороны все выглядело очень романтично.

Напомним, что впервые об отношениях Ди Каприо и Камилы стало известно в конце 2017 года. Затем они все чаще стали появляться на публике вместе. В прошлом году появились слухи, что актер готовится попрощаться с холостяцкой жизнью. Похоже, что падчерица актера Аль Пачино всерьез завоевала сердце ловеласа.