Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном

Еву Лонгорию (Eva Longoria) зрители во всем мире полюбили за роль модели Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Сейчас актрисе 44 года и она является женой мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016 году. Долгое время девушка не решалась завести ребенка, но летом прошлого года она все же познала радость материнства. Своему избраннику артистка подарила сына Сантьяго.

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За время беременности Ева сильно поправилась. Многие думали, что она вынашивает двойняшек, так как ее живот был необъятным. Сразу после родов актриса приступила к тренировкам, чтобы привести себя в форму. Она проявила всю силу воли и смогла сбросить лишние килограммы за несколько месяцев. На днях, на открытии Каннского кинофестиваля, Лонгория появилась в розовом вечернем платье с блестками.

Гости светского мероприятия и пользователи Сети принялись обсуждать постройневушую звезду. Благодаря разрезу на юбке, все увидели ее подтянутые ножки. Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев. Фотографы засняли маму с ребенком, когда она прогуливалась по пляжу. Стоит отметить, что даже вне красной дорожки Ева выглядела элегантно. Она облачилась в ярко-желтый комбинезон с поясом.

Кроха Сантьяго сидел на руках мамы в штанишках и футболке. Ему явно понравился свежий морской воздух. Он непринужденно играл с волосами Евы. Поклонники отметили, что Лонгория светилась от счастья в эти минуты нежности. Она развлекала наследника, поднимая его на вытянутых руках в воздух и приближая к лицу. Сначала малыш играл с матерью, но потом устал и уснул в ее объятьях. «Мой солнечный лучик», — так подписала один из снимков артистка в микроблоге.