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Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном

В перерывах между светскими мероприятиями актриса решила провести время с наследником.

Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном
Ева Лонгория. фото: globallook.com

Еву Лонгорию (Eva Longoria) зрители во всем мире полюбили за роль модели Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Сейчас актрисе 44 года и она является женой мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016 году. Долгое время девушка не решалась завести ребенка, но летом прошлого года она все же познала радость материнства. Своему избраннику артистка подарила сына Сантьяго.

За время беременности Ева сильно поправилась. Многие думали, что она вынашивает двойняшек, так как ее живот был необъятным. Сразу после родов актриса приступила к тренировкам, чтобы привести себя в форму. Она проявила всю  силу воли и смогла сбросить лишние килограммы за несколько месяцев. На днях, на открытии Каннского кинофестиваля, Лонгория появилась в розовом вечернем платье с блестками.

Гости светского мероприятия и пользователи Сети принялись обсуждать постройневушую звезду. Благодаря разрезу на юбке, все увидели ее подтянутые ножки. Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев. Фотографы засняли маму с ребенком, когда она прогуливалась по пляжу. Стоит отметить, что даже вне красной дорожки Ева выглядела элегантно. Она облачилась в ярко-желтый комбинезон с поясом.

Кроха Сантьяго сидел на руках мамы в штанишках и футболке. Ему явно понравился свежий морской воздух. Он непринужденно играл с волосами Евы. Поклонники отметили, что Лонгория светилась от счастья в эти минуты нежности. Она развлекала наследника, поднимая его на вытянутых руках в воздух и приближая к лицу. Сначала малыш играл с матерью, но потом устал и уснул в ее объятьях. «Мой солнечный лучик», — так подписала один из снимков артистка в микроблоге.

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Ева Лонгориязвездные детиканнский кинофестиваль 2019Канны
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Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном
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