«Ну просто куколка!»: Валерия в белоснежном платье из шифона и «золотых» лодочках появилась на публике

Певица Валерия уже много лет выступает на сцене. Она является народной артисткой и может похвастаться большим количеством хитов. Не так давно Валерия отпраздновала 54-летие. Она следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Примечательно, что жена Иосифа Пригожина уже стала бабушкой.

Ее внучке Селин скоро будет полтора года. Не удивительно, что е новому статусу звезда привыкла не сразу, так как выглядит моложе своих лет.

Этой весной Валерия участвовала в съемках шоу «Маска». Она каждый раз удивляла публику броским нарядом. Теперь певица снимается в шоу «Ты супер 60+», где также является членом жюри.

Для очередных съемок она выбрала белое платье мидакис из шифона с модными воздушными рукавами. Лук дополнили золотые лодочки на шпильке. Она сделала акцент на тонких щиколотках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Валерия получила сотни комплиментов. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.

«Валерия умеет выбирать силуэты, которые подчеркивают ее „кукольность“. У нее аккуратные черты лица, она моложавая, стройная. В общем этакая куколка. Валерия знает свою особенность — для большинства благословение иметь подобную внешность и фигуру, но и куколкам не все идет! Это нужно учитывать, что Валерия и делает. Мы видим на ней очень женственное и элегантное платье. Правильная длина вытянула роста. Бюст наряда можно назвать трендовым за счет рукава. Но изюминкой этого образа я бы назвал золотые туфельки. Ну просто куколка! Кстати, обратите внимание на украшения на шее. Несколько сезонов назад было модно носить несколько цепочек разной длины. Сейчас модно переплетать цепочки с бусами. Причем круто, что здесь переплетение из двух цветов, которые повторяются и в комплекте», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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