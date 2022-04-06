«У всех жизнь поменялась»: Бородина вслед за Бузовой облачилась в укороченный бомбер алого цвета

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Но если раньше ей доводилось подрабатывать на вечеринках в качестве диджея, то потом существенный доход ей стали приносить рекламные проекты в соцсетях.

Бородина тратит заработок на брендовые наряды и путешествия. Она также обзавелась недвижимостью не только для себя, но и для дочек.

больше по теме Ксения Бородина показала нового члена семьи Телеведущая призналась, что не может больше хранить интригу.

В последнее время Бородина стала ходить на рынок за продуктами, а вместо ЦУМа покупает наряды в торговых центрах. Она призналась, что рост цен ударил и по ее карману. Но телеведущая не перестает появляться на публике в новых образах.

На этот раз она посетила тренировку, отправилась на работу и затем устроила променад, облачившись в узкие джинсы скинни, белые кроссовки и алый укороченный бомбер в стиле спорт-шик. Такие бомберы стали трендом в этом сезоне. Их носят Клава Кока, Ольга Бузова и другие модницы.

Поклонники заметили, что Ксения стала реже выходить и в свет и веселиться с подругами. Она объяснила это тем, что ее жизнь также изменилась.

«Так проходят интересные дни. Кто-то пишет: „Ксюша, может что-то интересного покажете, расскажете“. Ребят, у всех жизнь поменялась просто кардинально. Я не знаю на счет интересного. Пока вот как-то пытаемся себя отвлечь и спорт в этом деле очень сильно помогает», — рассказала звезда.

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