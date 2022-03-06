«Вот это талия»: Анна Семенович в ультрамариновом платье с юбкой в пол сразила фигурой

Она нарядилась для появления на публике. Певица перед выступлением получила подарок от коллег.

Анна Семенович уже давно строит сольную карьеру. Но в свое время она также пела в составе группы «Блестящие». Экс-фигуристка всегда привлекала к себе внимание, но не только благодаря вокалу, но и своей внешности.

Артистка обладает выдающимися формами. Она признавалась, что красота ей досталась от мамы. Хотя в юности звезда была очень стройной. Теперь она прибегает к разным способам, чтобы хорошо выглядеть.

Недавно Семенович вернулась к работе после перерыва. Она решилась на преображение, поэтому провела несколько дней в больнице. Теперь певица снова выступает . Недавно она щегольнула в комбинезоне.

А вот 5 марта артистка приготовилась к выступлению на публике. За кулисами она предстала в пышном платье ультрамаринового цвета с юбкой в пол сзади и открытыми ногами спереди. Образ дополнил широкий пояс. Анна показала изящные ноги и осиную талию.

Для звезды коллеги приготовили сюрприз. Они вручили ей подарок, так как недавно Семенович исполнилось 42 года. Певица была тронута.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она постройнела. «Просто леди», «Вы божественны», «Какая красотка», «Ну это бесподобно», «Какое декольте», «Вот это талия», «Аннушка, вы просто космос», «До чего женственная», «Ох, вы красотка такая», «Очень стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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