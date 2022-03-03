С акцентом на щиколотки: Семенович в черном комбинезоне с поясом похвасталась постройневшей фигурой

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. В свое время она была солисткой группы «Блестящие». Но вот уже больше 15 лет артистка строит сольную карьеру.

Она знаменита не только благодаря своему вокалу, но и запоминающейся внешности. Сама певица не раз отмечала, что обладает нестандартной фигурой благодаря маме, которая тоже может похвастаться пышными формами.

Не так давно Анна решилась на преображение. Она не стала скрывать, что некоторое время провела в больнице. А теперь певица вернулась к привычной жизни. 3 марта она появилась в студии «Русского радио». Для такого случая артистка выбрала черный комбинезон с широким поясом. Она также надела ботильоны на каблуке. Семенович покрасовалась на камеру в студии.

Она также поделилась кадрами, на которых устроила танцы с Бьянкой. Артистка похвасталась своей узкой талией и тонкими щиколотками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Ты прекрасна, как всегда», «Очень похорошели«, «Шея лебединая», «Аннушка, вот это красота», «Какая красивая», «Просто роскошно», «Вашу талию можно рукой обхватить», «Просто слов нет», «Вы роскошная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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