Стильно утеплилась: Муцениеце в стеганом пуховике цвета фольги прогулялась по лесу

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа». Однако в ее копилке есть десятки других работ, в том числе фильм «Тобол». Почти 10 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным.

Их считали одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Но в 2020 году они развелись. Уже спустя месяц звезда «Мажора» стал встречаться с Мирославой Карпович. Он поехал с ней в отпуск и взял с собой детей.

Лишь недавно Муцениеце стала снова общаться с Павлом. Они поддерживают дружеские отношения. Примечательно, что экс-супруги даже встретились в Дубае. Но она уверена, что дети еще не до конца простили отца.

Сама актриса начала новую жизнь. Она принимает участие в новых проектах. Все чаще Агата предпочитает проводить время с наследниками или друзьями. 10 февраля она отметилась в детокс-клинике.

Муцениеце решила отдохнуть за городом. Она облачилась в стеганый пуховик-дутик цвета фольги и шапку-хулиганку. В руках у нее были палки для скандинавской ходьбы. Актриса прошлась по снежному лесу.

«Прогулки — обязательно», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. «Какая вы красивая», «Крутой пуховик», «Агата, вы только хорошеете», «Какой вид», «Вы прям расцветаете на глазах», «А где детки?», «Улыбка на миллион», «Ой, вы скандинавской ходьбой занялись!», «Выглядите стильно», — стали писать пользователи Сети.

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