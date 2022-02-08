Агата Муцениеце разоткровенничалась о личной жизни

Актриса ответила, если ли у нее возлюбленный. Более того, дочка обмолвилась, что мама выйдет замуж.

Агата Муцениеце стала популярной молодой актрисой. У нее появилась армия поклонников после съемок в сериале «Закрытая школа». Именно тогда она встретила Павла Прилучного.

Влюбленные поженились и вскоре у них появились дети: Мия и Тимофей. Их многие считали идеальной парой, но в 2020 году Агата со скандалом ушла от актера. Оказалось, что порой он был агрессивным и мог поднять руку.

После развода Прилучный сразу стал встречаться с Мирославой Карпович. Ходили слухи, что их роман возник, еще когда актер был в браке.

А вот Муцениецец долго переживала из-за случившегося и в одном из интервью спустя два года призналась, что у нее были бойфренды, но первое время она чувствовала себя неловко. А 8 февраля артиста решила пообщаться с поклонниками. Она пояснила, держат ли дети обиду на папу.

А вот вопрос про личную жизнь смутил Агату. Она стала загадочно улыбаться и вздыхать, когда ее спросили, есть у нее возлюбленный.

«Пока ничего н хочу говорить», — заинтриговала звезда.

Тогда некоторые фанаты решили узнать, когда увидят любимую актрису влюбленной. Тут на помощь ей пришла дочка.

«Это знает только товарищ купидон! Да, Мия? Она знает ответ на этот вопрос», — сказала артистка. «Когда поженитесь!» — заявила девочка. «С кем?» — удивилась Муцениеце. «С кем-нибудь! С кем, с кем..» — ответила Мия.

К слову, пока актриса оставила себе фамилию Прилучного. Она призналась, что просто не хочет заниматься бумажной валакитой.

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