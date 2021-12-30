Новогодний стайл от Михримах? Пелин Карахан в изумрудном платье с мишурой из пайеток «подловили» в спальне

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» показала праздничный образ для вечеринки с друзьями.

Пелин Карахан знает толк в моде! Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» тщательно следит за имиджем. И на всех светских мероприятиях она выглядит просто восхитительно. Даже в домашней обстановке жена бизнесмена Бедри Гюнтая одевается так, словно ей предстоит блистать на подиуме.

В спальне шикарного особняка экранную дочку Халита Эргенча «подловили» в вечернем наряде, в котором можно было бы появиться и на новогодней вечеринке друзей. А если вы еще не определились с выбором аутфита, обратите внимание на образ Пелин.

Сидя на роскошной постели с мягким белый кожаным подголовником и матрасом, заправленным сливовым пледом, актриса из «Великолепного века» похвасталась изящным луком. Пелин покрасовалась в изумрудном платье длины мини с мишурой из пайеток. Изюминкой образа стали «золотые» босоножки и яркие серьги.

Актриса из «Великолепного века» полакомилась свежей клубникой, устроив себе приятное утро в особняке за городом, вдали от шума и суеты.

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