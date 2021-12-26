«С тетушкой Хатидже и Махдевран султан»: Пелин Карахан предстала на редком селфи с турецкими звездами

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» повидалась с Нур Феттахоглу и Сельмой Эргеч.

Пелин Карахан в турецком сериале «Великолепный век» сыграла единственную дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. В последнем сезоне у Луноликой госпожи появилась младшая сестра — Разие султан, малышку повелителю подарила его юная фаворитка Назенин хатун.

Согласно истории, у султана Сулеймана в преклонном возрасте и правда появилась наложница, но звали ее Мерзибе хатун. Однако детей падишаху она не рожала. Кстати, поговаривают, что Хюррем султан быстро приняла все нужные меры, чтобы избавиться от соперницы. А потом и сама скончалась от болезни. Безутешный султан Сулейман погрузился в траур и поддерживала его в таком состоянии только Гюльфем хатун.

Многие актеры и после съемок в турецком сериале «Великолепный век» общаются и видятся, они стали едва ли не семьей. К примеру, Нур Феттахоглу (Махидевран султан) неплохо ладит с Сельмой Эргеч (Хатидже султан). Подруги даже повидались с Пелин Карахан. Кстати, Сельма сыграла в сериале тетушку Михримах, которая была замужем за Ибрагимом пашой. А их дочь Хуриджихан полюбила младшего сына султана Сулеймана — шехзаде Баязида.

«Хюррем султан бы своей дочери не позволила видеться с Махидевран», «Ого! Как приятно видеть вместе любимых султанш, особенно с такими улыбками», «С тетушкой Хатидже и Махидевран султан», «Османская пощечина для Хюррем?? Она бы не поняла такой дружбы Михримах», — пишут фолловеры.

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