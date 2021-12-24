«Берите на заметку»: Ани Лорак в ультрамодном пуховике Fendi с воротником-капюшоном вышла на променад

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она давно привыкла к плотному графику. У певицы есть дом в Киеве а также особняк в Москве. Обычно свободное время она посвящает дочке Софии.

Однако декабрь стал для нее насыщенным. Каждый вечер она выступает или ездит на съемки. Для появления на публике звезда выбирает броские образы, которые подчеркивают ее фигуру.

Но в обычной жизни Лорак ценит удобство. Еще недавно она ходила в пальто. Теперь певица вышла на променад в монохромном образе. Она отметилась в джинсах темного цвета и черном пуховике-дутике Fendi. Принтованный воротник можно превратить в капюшон. Лук дополнили ботинки на толстой подошве. Артистка не обошлась без любимого головного убора — бейсболки.

«Новогодняя сказка уже близко», — объявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила fashion-экспрет Дарья Сибирева.

«Прошло то время, когда мы с ужасом доставали из шкафа пуховик — теперь это не просто способ утепления, но и актуальная и модная часть образа. Для своего образа Ани Лорка выбрала достойный вариант зимнего пуховика от итальянского бренда Fendi. Эта короткая модель достаточно универсальная и сдержанная, отлично дополняет повседневные образы. Обратите внимание на дутый материал придающий объемный образ будто бы на несколько размеров больше, это создает ощущение уюта и защищенности, к слову, верхняя одежда оверсайз must have в этом зимнем сезоне. Двуслойный воротник-капюшон также прибавляет образу многослойность, акцентируя внимание к деталям возле лица. В сочетании total black певица выглядит стильно, при этом она отличная защищена от холода, берите на заметку».

Справка Teleprogramma.pro:

Дарья Сибирева — телеведущая, модель, fashion-экспрет. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Работает в индустрии моды более 10 лет, ее опыт в сфере моды начинался с работы моделью и сотрудничества с именитыми брендами. Она проходила обучение у российского стилиста, телеведущего и автора книги «Гид по Стилю» Александра Рогова, ведет авторское шоу о моде на Fashion TV.

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