«Смотрится лаконично»: Кейт Миддлтон в тотальном красном отметилась на торжественном мероприятии

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также другие члены британской королевской семьи отметились на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня Кембриджская блистала в платье-пальто Catherine Walker с эффектным галстуком-бабочкой. Эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов отметил, что в этом году красный цвет актуален как никогда.

«Многие компетентные люди мира моды и искусства в этом году отдают свое предпочтение именно этому цвету. Тотал-лук Кейт Миддлтон в красном цвете, на мой взгляд, смотрится достаточно лаконично. Я не вижу ошибок в образе. Единственное, что если немного нарушить цветовую гамму и заменить красный клатч на черный, тем самым внести в образ немного контраста, то тогда смотрелось бы более комплементарно», — отметил Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, окончил несколько учебных заведений по стилистике.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.