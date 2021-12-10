«Мы поняли, насколько сильна связь между нами»: Кейт Миддлтон сделала «тайное» послание принцу Гарри и Меган Маркл

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также другие члены британской королевской семьи отметились на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня выступила с трогательной речью по поводу последствий кризиса, связанного с коронавирусом.

Многие королевские эксперты расценили речь Кейт как послание, адресованное Меган Маркл и принцу Гарри. Об этом пишет People.

«Мы потеряли близких, видели, как наши работники на передовой оказались под неизмеримым давлением, и мы пережили изоляцию от всех, кто нам дорог. Вместе с этим мы увидели, как сообщества объединились, чтобы поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается. Только отдалившись друг от друга, мы поняли, насколько сильна человеческая связь между нами. Как сильно мы нуждаемся друг в друге. И как любовь друг к другу может утешить нас в трудные времена», — сказала Кейт Миддлтон.

Напомним, на мероприятии Кейт отметилась в ярко-красном платье-пальто за четыре тысячи долларов.

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