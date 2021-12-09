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Кейт Миддлтон появилась на публике в красном платье-пальто с эффектным галстуком-бабочкой

Герцогиня Кембриджская прибыла в Вестминстерское аббатство на концерт Together at Christmas.

Кейт Миддлтон появилась на публике в красном платье-пальто с эффектным галстуком-бабочкой
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне Кейт Миддлтон посетила Вестминстерское аббатство, где прошел концерт Together at Christmas — всемирно известного хора. Он призван охватить людей всех вероисповеданий. Герцогиню Кембриджскую поддержали принц Уильям, ее мама, Кэрол Миддлтон, а также брат Джеймс Миддлтон со своей женой.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

По этому случаю Кейт надела ярко-красное платье-пальто от Catherine Walker с эффектным галстуком-бабочкой. Его цена — четыре тысячи долларов (почти 300 тысяч рублей). Она дополнила образ красными туфлями от Gianvito Rossi и такого же оттенка клатчем. Образ завершила серьгами с сапфиром, которые дополнили ее обручальное кольцо. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят Рождество в Сандрингемском замке вместе с королевой.

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