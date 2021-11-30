Пусть весь мир подождет: Климова в пробке устроила съемки, красуясь перед камерой

Даже ждущие маму дома голодные дети не стали поводом для суеты и переживаний.

Предновогодняя суета уже стала появляться и нарастать, особенно заметной она становится по количеству автомобилей на дорогах. Звезда кино и театра Екатерина Климова накануне очень долго добиралась до дома. И по пути решила развлечься, записывая видео для микроблога.

«Женщины не опаздывают, они задерживаются в пробке!», — подписала видео звезда.

Подписчики согласились с красоткой. Многие порадовались легкому нраву звезды, которая обернула неприятный момент с пробками в свою пользу и, им на радость, покрасовалась перед камерой.

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А вот дети актрисы не считают пробки оправданием. Мамино отсутствие дома ее старший сын Матвей заметил давно и откомментировал видео: «Мам, нам дома нечего есть». А потом еще и заявил: «Екатерина Климова морит своих детей голодом!».

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