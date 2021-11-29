«Некоторые были ужасными»: за что Кейт Миддлтон терпела унижения в школе

Герцогиня Кембриджская училась в школе-интернате для девочек в Беркшире.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете Сент-Эндрюса. А за несколько лет до этого она была ученицей школы-интерната для девочек в Беркшире. Там будущая герцогиня постоянно слышала в свой адрес самые разные насмешки от одноклассниц, а в ответ просто молчала, так как не могла дать отпор.

«Некоторые девушки были ужасными. К ней придирались, потому что она была идеальной — хорошо образованной и прекрасным человеком», — цитирует Express школьную подругу Кейт Миддлтон Джессику Хэй.

В Беркшире Кейт училась до 13 лет, затем родители забрали ее оттуда. Миддлтон поступила в колледж Мальборо, а затем и в шотландский университет.

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