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«Очень красиво!»: пять лучших осенних образов Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская знает, как впечатлить публику.

«Очень красиво!»: пять лучших осенних образов Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Ноябрь подходит к концу, а это значит, можно подвести итоги осени и готовиться к встрече Нового года. Модницы уже продумывают наряды и образы, поэтому сейчас самое время вспомнить, в каких аутфитах блистала Кейт Миддлтон в течение трех прошедших месяцев. Может быть, взять на заметку тот или иной образ, ведь будущая королева знает, как очаровать публику. Сайт Teleprogramma.pro предлагает взглянуть на пять осенних нарядов герцогини Кембриджской.

В блеске золота

В конце сентября в лондонском Альберт-Холле состоялась долгожданная премьера фильма об агенте 007 – «Не время умирать». На премьеру пришли герцоги Кембриджские, а Кейт буквально произвела фурор своим нарядом. Она вышла на красную дорожку в сделанном на заказ структурированном «золотом» платье Jenny Packham и затмила всех присутствующих звезд.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова отметила, что в этом образе Кейт выглядела свежо.

«Герцогиня на красной дорожке смотрелась словно девушка Джеймса Бонда! Потрясающее платье, идеально подобрано по фигуре и делает силуэт невероятно женственным и грациозным. Отдельно хочется восхититься макияжем и прической: Герцогиня выглядит свежо и будто светится. Очень красиво», — подчеркнула Рябова.

Прекрасный красный

Для визита в благотворительный фонд в октябре Кейт выбрала по-настоящему огненный образ. Она появилась в красной юбке гофре Pleated Skirt, которая стоит 25 долларов (почти 1800 рублей). В тон ей подобрала водолазку. Образ дополнила туфлями Ralph Lauren за 575 долларов (40 тысяч рублей) и маленькой сумочкой DeMellier за 460 долларов (почти 33 тысячи рублей). Вместо бриллиантов или жемчуга Миддлтон выбрала витые серьги-обручи Asos, которые можно купить за 14,50 долларов (1100 рублей).

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Мария Рябова отметила, что Кейт подобрала прекрасный комплект.

«Один из моих любимых образов Герцогини этой осенью! Прекрасно подобранный комплект, выгодно подчеркивающий изящную фигуру Кэтрин. Здесь и актуальный крой, и монохром, который всегда смотрится выигрышно, и удачные аксессуары. Распущенные волосы с легкой укладкой его особенно украшают», — сказала Рябова.

«Летящее» платье

На церемонии награждения премии Earthshot в октябре, идейным вдохновителем которой является принц Уильям, Кейт в очередной раз свела с ума всех присутствующих своим нарядом. Она выбрала платье в «греческом» стиле небесно-голубого оттенка своего любимого брендаAlexander McQueen. Его стоимость составляет 4 290 фунтов стерлингов (почти 420 тысяч рублей). Примечательно, что герцогиня уже надевала это платье на церемонию BAFTA, которая прошла в Лос-Анджелесе в 2011 году.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

«Красивое летящее платье под стать мероприятию, ничего лишнего, очень элегантно. Герцогиня уже появлялась в нем раньше, однако в этот раз дополнила его новым поясом, расшитым бисером в золотом оттенке. Цвет очень идет герцогине. Идеально уложенные локоны прекрасно завершают образ, в сочетании с серьгами придавая еще большей воздушности», — отметила Мария Рябова.

Любимый цвет

В первых числах ноября в Шотландии прошел саммит ООН по климату. На официальной встрече первых лиц государств появились Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня Кембриджская надела синее платье с объемными плечами Eponine. Кстати, синий и все его оттенки являются любимым цветом герцогини Кембриджской.

Его стоимость составляет 2400 фунтов стерлингов (234 тысячи рублей). А вот туфли на ней были старые. Британские таблоиды писали, что Кейт их надевала как минимум 12 раз. Цена обуви марки Rupert Sanderson — 425 фунтов стерлингов (41 480 рублей).

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Мария Рябова подчеркнула, что и в этом наряде Кейт Миддлтон была безупречна.

«Герцогиня предстала в наряде насыщенного синего оттенка, дополнив его синими туфлями лодочками и небольшим черным клатчем в тон пуговиц платья-пальто. Образ очень идет Кейт, благородный и элегантный. Макияж и укладка безупречны, в ее стиле. Брошь в виде красного мака – знак памяти погибшим во время военных действий с участием Великобритании», — отметила Рябова.

Сдержанно и элегантно

Выставки в Императорском военном музее Лондона Кейт Миддлтон посетила в середине ноября. Для нового выхода в свет она выбрала блузку в стиле милитари Alexander McQueen, которую уже носила ранее и брюки Catherine Walker. Образ дополнила брошью в виде мака, символом который используют члены королевской семьи на важных поминальных мероприятиях. К слову, в этой же блузе Кейт впервые появилась в 2011-м году.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

«Кейт не боится надевать вещи повторно, так в этой блузе она появлялась и раньше. В этот раз она дополнила ее темно-синими брюками с завышенной талией и туфлями лодочками в тон. Цвет наряда и декор на блузе отсылают нас к стилю милитари, что очень уместно в рамках мероприятия. Таким образом герцогиня показала свое расположение и интерес к музею», — подчеркнула Рябова.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

Мария Рябова
Мария Рябова. Фото: личный архив

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