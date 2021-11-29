«Очень красиво!»: пять лучших осенних образов Кейт Миддлтон

Ноябрь подходит к концу, а это значит, можно подвести итоги осени и готовиться к встрече Нового года. Модницы уже продумывают наряды и образы, поэтому сейчас самое время вспомнить, в каких аутфитах блистала Кейт Миддлтон в течение трех прошедших месяцев. Может быть, взять на заметку тот или иной образ, ведь будущая королева знает, как очаровать публику. Сайт Teleprogramma.pro предлагает взглянуть на пять осенних нарядов герцогини Кембриджской.

В блеске золота

В конце сентября в лондонском Альберт-Холле состоялась долгожданная премьера фильма об агенте 007 – «Не время умирать». На премьеру пришли герцоги Кембриджские, а Кейт буквально произвела фурор своим нарядом. Она вышла на красную дорожку в сделанном на заказ структурированном «золотом» платье Jenny Packham и затмила всех присутствующих звезд.

Эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова отметила, что в этом образе Кейт выглядела свежо.

«Герцогиня на красной дорожке смотрелась словно девушка Джеймса Бонда! Потрясающее платье, идеально подобрано по фигуре и делает силуэт невероятно женственным и грациозным. Отдельно хочется восхититься макияжем и прической: Герцогиня выглядит свежо и будто светится. Очень красиво», — подчеркнула Рябова.

Прекрасный красный

Для визита в благотворительный фонд в октябре Кейт выбрала по-настоящему огненный образ. Она появилась в красной юбке гофре Pleated Skirt, которая стоит 25 долларов (почти 1800 рублей). В тон ей подобрала водолазку. Образ дополнила туфлями Ralph Lauren за 575 долларов (40 тысяч рублей) и маленькой сумочкой DeMellier за 460 долларов (почти 33 тысячи рублей). Вместо бриллиантов или жемчуга Миддлтон выбрала витые серьги-обручи Asos, которые можно купить за 14,50 долларов (1100 рублей).

Мария Рябова отметила, что Кейт подобрала прекрасный комплект.

«Один из моих любимых образов Герцогини этой осенью! Прекрасно подобранный комплект, выгодно подчеркивающий изящную фигуру Кэтрин. Здесь и актуальный крой, и монохром, который всегда смотрится выигрышно, и удачные аксессуары. Распущенные волосы с легкой укладкой его особенно украшают», — сказала Рябова.

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«Летящее» платье

На церемонии награждения премии Earthshot в октябре, идейным вдохновителем которой является принц Уильям, Кейт в очередной раз свела с ума всех присутствующих своим нарядом. Она выбрала платье в «греческом» стиле небесно-голубого оттенка своего любимого бренда — Alexander McQueen. Его стоимость составляет 4 290 фунтов стерлингов (почти 420 тысяч рублей). Примечательно, что герцогиня уже надевала это платье на церемонию BAFTA, которая прошла в Лос-Анджелесе в 2011 году.

«Красивое летящее платье под стать мероприятию, ничего лишнего, очень элегантно. Герцогиня уже появлялась в нем раньше, однако в этот раз дополнила его новым поясом, расшитым бисером в золотом оттенке. Цвет очень идет герцогине. Идеально уложенные локоны прекрасно завершают образ, в сочетании с серьгами придавая еще большей воздушности», — отметила Мария Рябова.

Любимый цвет

В первых числах ноября в Шотландии прошел саммит ООН по климату. На официальной встрече первых лиц государств появились Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня Кембриджская надела синее платье с объемными плечами Eponine. Кстати, синий и все его оттенки являются любимым цветом герцогини Кембриджской.

Его стоимость составляет 2400 фунтов стерлингов (234 тысячи рублей). А вот туфли на ней были старые. Британские таблоиды писали, что Кейт их надевала как минимум 12 раз. Цена обуви марки Rupert Sanderson — 425 фунтов стерлингов (41 480 рублей).

Мария Рябова подчеркнула, что и в этом наряде Кейт Миддлтон была безупречна.

«Герцогиня предстала в наряде насыщенного синего оттенка, дополнив его синими туфлями лодочками и небольшим черным клатчем в тон пуговиц платья-пальто. Образ очень идет Кейт, благородный и элегантный. Макияж и укладка безупречны, в ее стиле. Брошь в виде красного мака – знак памяти погибшим во время военных действий с участием Великобритании», — отметила Рябова.

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Сдержанно и элегантно

Выставки в Императорском военном музее Лондона Кейт Миддлтон посетила в середине ноября. Для нового выхода в свет она выбрала блузку в стиле милитари Alexander McQueen, которую уже носила ранее и брюки Catherine Walker. Образ дополнила брошью в виде мака, символом который используют члены королевской семьи на важных поминальных мероприятиях. К слову, в этой же блузе Кейт впервые появилась в 2011-м году.

«Кейт не боится надевать вещи повторно, так в этой блузе она появлялась и раньше. В этот раз она дополнила ее темно-синими брюками с завышенной талией и туфлями лодочками в тон. Цвет наряда и декор на блузе отсылают нас к стилю милитари, что очень уместно в рамках мероприятия. Таким образом герцогиня показала свое расположение и интерес к музею», — подчеркнула Рябова.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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