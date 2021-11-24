«Три звезды Мишлен»: Утяшева в бархатном платье в пол отметила годовщину с Волей в Париже

Юморист устроил жене романтический вечер. Они ужинали при свечах в фешенебельном ресторане.

Ляйсан Утяшева может похвастаться успешной спортивной карьерой, но она уже давно не выступает как гимнастка. Ляйсан теперь работает на телевидении. Она ведет шоу «Новые танцы».

За последние годы спортсменка сильно преобразилась. Она похудела и сменила прическу. Утяшева также с радостью наряжается. Во всем ее поддерживает муж Павел Воля. Он больше многих коллег признается жене в любви со сцены.

23 ноября супруги решили устроить себе романтическое путешествие. Дочку Софию и сына Роберта она с собой брать не стали. Воля привез возлюбленную в Париж, где они отметили 9-ю годовщину совместной жизни.

Супруги остановились в роскошном отеле, где им выделили лучшие апартаменты. Потом пара отправилась гулять и любоваться городом, украшенными новогодними огоньками. А вот потом они переоделись для похода в ресторан.

Ляйсан облачилась в черное бархатное платье в пол в разрезом. Ее лаконичный наряд дополнили туфли-лодочки и золотое ожерелье. Воля выбрала песочный брючный костюм Dior. Они отправились в роскошное место.

«Друзья мои, вы в ресторане. Это три звезды Мишлен. Паша постарался правда», — поделилась телеведущая.

Поклонники были сражены тем, как выглядят супруги. Многие отметили их элегантность. «Какие красивые», «Ну счастья столько», «Паша лучший муж», «Это идеальный вечер», «Какое платье у Ляси», «Просто волшебно», «Хочется любоваться вами», — стали писать пользователи Сети.

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