«Первый раз»: Ляйсан Утяшева в пальто на запах и платке прогулялась с Павлом Волей по Парижу

Влюбленные приехали в один из самых романтичных городов мира, чтобы отметить годовщину.

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру в спорте. Она была выдающейся художественной гимнасткой. Теперь Ляйсан строит карьеру на телевидении. Она уже длительное время вела шоу «Танцы» на ТНТ.

За последние годы спортсменка преобразилась. Она похудела и стала часто менять имидж. Примечательно, что жена Павла Воли также полюбила наряды люксовых брендов.

А вот 23 ноября Утяшева с мужем прилетала в Париж. Они провели экскурсию по роскошному номеру в отеле. Там оказалась кухня, прихожая, гардеробная и очень просторная спальня. Влюбленные постоянно шутили. Примечательно, что в этот день они отметили годовщину со дня свадьбы. Супруги вместе уже 9 лет.

Ляйсан нарядилась в черное пальто на запах. Образ дополнил шелковый платок. Воля был а в песочном пальто и шапке в тон. Они отправились гулять по городу.

«Ребята, делимся! Два дня, как зажглись Елисейские поля! А мы с Павликом здесь первый раз совместно!» — поделилась звезда.

Потом супруги оказались у знаменитой арки. там играл оркестр. Они весь вечер наслаждались красотой новогодних улиц. К слову, Утяшева отметила, что в этот день принципиально не готовит.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие осыпали пару комплиментами. «Ну до чего милые», «Какая элегантная Ляйсан», «Очень стильная пара», «Вы в таком городе! Какие красивые!», «Как приятно за вами наблюдать», «Ну просто чудесно», «Волшебная пара», «Счастливые и влюбленные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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