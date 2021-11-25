Оттенка сочной фуксии: Кейт Миддлтон пришла к британским школьникам в стильном пальто

К образу герцогиня Кембриджская добавила водолазку такого же оттенка.

Накануне Кейт Миддлтон посетила одну из средних школ Лондона. Для официального визита в учебное заведение герцогиня Кембриджская выбрала пальто оттенка сочной фуксии и укороченные брюки с завышенной талией.

Образ она дополнила водолазкой в тон пальто. К слову, модные эксперты утверждают, что именно водолазки в этом сезоне особенно актуальны. Кейт явно взяла это правило на заметку. Периодически герцогиня появляется на людях в образах, которые дополняет яркими водолазками. Об этом пишет Town and Country.

Напомним, ранее Кейт отметилась в лондонском Альберт-Холле, где прошло ежегодное выступление Королевского варьете.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.