«Ясно выразил свои чувства»: стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон

До свадьбы пара встречалась на протяжении почти десяти лет.

В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Они познакомились будучи студентами Сент-Эндрюсского университета. Фанаты королевской семьи думали, что после его окончания принц Уильям женится, но он не спешил с предложением.

Королевский эксперт Кети Николл в своей книге «Создание королевского романа» раскрыла причину того, почему будущий король тянул с предложением. По ее словам, принц не хотел повторить ошибок своего отца.

«Он знал, что его отца заставили жениться на Диане, потому что она считалась подходящей невестой. Он не хотел поддаваться подобному давлению и поклялся, что не будет спешить к алтарю. Он ясно выразил свои чувства, когда неожиданно сказал журналисту, что не планирует жениться в ближайшее время», — цитирует Николл Express.

Напомним, принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон в ноябре 2010-го, подарив обручальное кольцо своей матери.

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