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Аристократическая утонченность: Кейт Миддлтон примерила пальто актуального цвета этого сезона

Герцогиня Кембриджская провела первое в своей жизни интервью.

Аристократическая утонченность: Кейт Миддлтон примерила пальто актуального цвета этого сезона
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон примерила на себя роль журналиста. Накануне она провела видеоинтервью с полковником Дэвидом Блюмом и 10-летним скаутом Эмили Эдж в Королевской больнице Челси.

Кейт Миддлтон (в центре)
Кейт Миддлтон (в центре). Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На кадрах Кейт появилась  в элегантном пальто Holland Cooper темно-зеленого цвета, который стал одним из актуальных оттенков этого сезона. Его она накинула поверх трикотажного платья, которые было на несколько оттенков ярче. Образ дополнила брошью в виде красного мака на груди.

Кейт Миддлтон провела интервью
Кейт Миддлтон провела интервью. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Напомним, ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская носит в своей сумочке. Ее содержимое стало достоянием общественности совершенно случайно. Вероятно, Кейт забыла застегнуть сумку, в которой фанаты увидели не только папку с бумагами и ноутбук.

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