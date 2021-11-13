Аристократическая утонченность: Кейт Миддлтон примерила пальто актуального цвета этого сезона

Кейт Миддлтон примерила на себя роль журналиста. Накануне она провела видеоинтервью с полковником Дэвидом Блюмом и 10-летним скаутом Эмили Эдж в Королевской больнице Челси.

На кадрах Кейт появилась в элегантном пальто Holland Cooper темно-зеленого цвета, который стал одним из актуальных оттенков этого сезона. Его она накинула поверх трикотажного платья, которые было на несколько оттенков ярче. Образ дополнила брошью в виде красного мака на груди.

Напомним, ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская носит в своей сумочке. Ее содержимое стало достоянием общественности совершенно случайно. Вероятно, Кейт забыла застегнуть сумку, в которой фанаты увидели не только папку с бумагами и ноутбук.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.