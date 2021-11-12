Стремительно растет: цена дома, в котором выросла Кейт Миддлтон, стала больше в 21 раз

В 2011 году Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма и получила титул герцогини. Вот уже десять лет они живут в Кенсингтонском дворце. А выросла Кейт в доме с семью спальнями, который расположен в Беркшире.

Родители герцогини Кембриджской — Кэрол и Майкл купили особняк в 1979 году за 34 700 фунтов стерлингов. Сейчас их собственность стоит 748 000 фунтов стерлингов, то есть в 21 раз больше. Однако известно, что Миддлтоны продали его в 1995-м за 158 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Express.

Добавим, в 2012 году родители Кейт Миддлтон приобрели особняк Bucklebury Manor за 4,7 миллиона фунтов стерлингов.

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