Случайность: стало известно, что Кейт Миддлтон носит в сумочке

В начале ноября Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили саммит ООН по климату в Глазго. Во время прибытия в Шотландию на поезде, герцогиня Кембриджская появилась на перроне с сумкой, которую, вероятно, забыла застегнуть.

Глядя на ее содержание, королевский эксперт Анджела Моллард рассказала, что еще Кейт носит при себе.

«Я не думаю, что она позволила бы нам просто заглянуть в сумку, думаю, что она забыла ее застегнуть. Там были ноутбук, папка с бумагами. Видимо, она всегда носит с собой салфетки для удаления жирного блеска. Также там есть пачка изюма и батончик мюсли», — цитирует Моллард Express.

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Напомним, ранее стало известно, что красота Кейт Миддлтон обходится в 55 тысяч фунтов стерлингов в год. В сумму входят не только услуги фитнес-тренера и косметолога, но и продукты для правильного питания.

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