Анна Калашникова подчеркнула хрупкую фигуру атласным платьем с чувственным разрезом

В последних публикациях модели Анны Калашниковой появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала стройные ножки и соблазнительные бедра в обтягивающем платье из черного атласа.

Телеведущая выбрала асимметричный наряд с вырезом и цепями на подоле. Артистка накинула поверх платья красный жакет и подобрала к нему сумку в тон. Массивный аксессуар на массивной золотой цепочке перекликался с лаковыми лодочками на высокой шпильке.

Анна накрутила локоны и украсила шею переливающимся чокером. Калашникова поинтересовалась у поклонников, подходит ли ей сверкающий наряд.

Фолловеры остались в восторге от лука артистки:

«Анечка, люблю вас и уважаю, ваш образ всегда на миллион», «Анна, вы шикарно выглядите. Мне кажется, у вас должны некоторые наши звезды учиться», «Анна, вы должны быть ведущей «Модного приговора»», «Вау! Очень красиво!», «Просто супер! Конечно, 100 баллов», «Роскошная женщина».

Напомним, ранее Анна Калашникова пришла на кинопремьеру в серебристых ботфортах-носках. Знаменитость скомбинировала их с пушистой шубкой.

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