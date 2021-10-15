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Анна Калашникова пришла на кинопремьеру в серебристых ботфортах-носках

Артистка насладилась новой работой Михаила Галустяна в ярком образе.

Анна Калашникова пришла на кинопремьеру в серебристых ботфортах-носках
Анна Калашникова. Фото: Instagram.com/annakalash

Исполнительница Анна Калашникова посмотрела новый фильм с Михаилом Галустяном. Знаменитость пришла в красном платье-пиджаке и переливающихся сапогах-носках.

Анна появилась на кинопремьере в платье ярко-красного цвета с накидкой из меха. Артистка подчеркнула талию широким кожаным ремнем. Калашникова дополнила образ сверкающими деталями: серебристым клатчем, цепью и длинными серьгами. Особе внимание привлекли популярные в этом сезоне ботфорты. Певица отдала предпочтение остроносым сапогам-носкам.

«Вчера успела еще заскочить на премьеру фильма «Дракулов». Миша Галустян, поздравляю тебя! Такая красивая премьера в преддверии праздника Хэллоуин! Шикарные декорации и особенно музыкальное оформление! Было жутко весело и кровожадно», – отметила Калашникова.

Анна Калашникова. Фото: Instagram.com/annakalash
Анна Калашникова в модных ботфортах. Фото: Instagram.com/annakalash

«Прекрасно выглядишь», «Как всегда, неотразима», «Классные сапожки, да и вообще образ просто огонь», – написали поклонники Анны в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анна Калашникова показала, с чем сочетать жакет цвета электрик. Артистка представила два модных варианта на выбор. Один образ подойдет для любительниц женственных луков. А другой понравится тем, кто выбирает комфорт.

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Анна КалашниковаБотфортыЗвездный стильмода и стильТренды 2021