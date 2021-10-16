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«Обувь поменять»: Бледанс составила неуместный для отдыха аутфит

Образ актрисы разобрала имидж-стилист Алсу Арна.

«Обувь поменять»: Бледанс составила неуместный для отдыха аутфит
Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Эвелина Бледанс отдыхает на Алтае. Актриса поселилась в одном из престижных санаториев и наслаждается красотами природы. В своем инстаграм она опубликовала снимки с прогулки, для которой выбрала яркий пуховик и спортивный костюм. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна отметила, что в этом образе Бледанс выбрала неправильную обувь.

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс (справа). Фото: instagram.com/bledans

«Образ Эвелины вполне уместный, особенно учитывая контекст. Единственное, хотелось бы обувь, конечно, поменять. Потому что каблук, хоть и массивный, совсем никак не вяжется с верхними элементами гардероба. Просится обувь на плоском ходу. Пуховики в этом сезоне актуальны в виде жилеток, удлиненных курток и плащей. Но и вариант, как на Эвелине тоже актуальный, особенно если девушка за рулем», — сказала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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