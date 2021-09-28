«Какая же ты яркая и непредсказуемая»: Бледанс поддержала Королеву после признаний о дочери

Актриса Эвелина Бледанс в Instagram поддержала певицу Наташу Королеву, которая не так давно в программе «Секрет на миллион» канала НТВ призналась, что у нее есть внебрачная дочь.

Как отметила Эвелина Бледанс, новости из жизни Наташи Королевой буквально всполошили общественность. Актриса прочла разные мнения на этот счет даже на страничке «русалки».

«Ну, разве женщина не имеет права распоряжаться своими яйцеклетками? И спонтанный поступок подарить близкому другу, разве предосудительно? Обожаю тебя, Наташка, за твой легкий нрав и нестандартное мышление. Какая же ты яркая и непредсказуемая!» Эвелина Бледанс

Напомним, что Наташа Королева не так давно огорошила общественность. Она заявила, что у нее в США есть двухлетняя внебрачная дочь. Исполнительница утверждает, что отдала другу-гею свою яйцеклетку. При этом порой звезда видится со своей наследницей.

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