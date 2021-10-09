Эвелина Бледанс раскроет свои секреты перед участниками «Битвы экстрасенсов»

Актриса Эвелина Бледанс разместила снимок со съемок «Битвы экстрасенсов» в личном микроблоге. Таким способом знаменитость показала нового главного героя легендарного конкурса магов и колдунов.

Бледанс позировала в компании постоянного ведущего «Битвы экстрасенсов» и его помощницы. Марат Башаров и Вера Сотникова давно столкнулись со сверхспособностями. А вот Эвелина Бледанс познакомилась с экстрасенсами впервые.

«Сочетаю несочетаемое. Сейчас отправляемся на священный алтайский остров Патмос. В день Иоанна Богослова прикоснуться к его мироточащей иконе. А в 19:00 на ТНТ я главный герой «Битвы экстрасенсов». Жизнь многогранна. Главное — оставаться хорошим человеком, не желать и не делать зла. Всем добра!», — заявила Бледанс.

Эвелина появилась на программе в атласном платье с глубоким декольте. Артистка дополнила его кулоном с рубином и шейным платком молочного оттенка.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс высказалась о биологической дочери Наташи Королевой. Телеведущая уверена, что певица не выдумала историю о подарке яйцеклетки другу из Майами.

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