Зара в платье с пайетками в форме рыбьей чешуи подчеркнула пышные формы

Певица выступила в сверкающем платье на концерте.

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Зары появилась запись, в которой артистка похвасталась стройной фигурой с женственными изгибами.

Певица облачилась в силуэтное платье без рукавов. Длинный наряд скрыл стройные ножки Зары. Однако платье со струящимся подолом эффектно обтянуло покатые бедра экс-жены государственного деятеля Сергея Иванова.

Отметим, что Зара не боится смелых экспериментов. Жгучая брюнетка благодаря своей внешности может экспериментировать с разными модными стилями. Этнические мотивы и платья с дерзкими вырезами — вот козыри фэшн-образов артистки.

К слову, глубокое декольте Зара использовала и в наряде для недавнего выступления. Вырез не скрыл аккуратный бюст исполнительницы. Певица завершила образ черным поясом и круглыми серьгами под цвет платья.

Пайетки в виде рыбьей чешуи украсили наряд Зары, создав эффект переливающегося золота.

Напомним, ранее Зара в полупрозрачном платье с корсетом и боа впечатлила стилиста. Лариса Тимиряева отметила, что певица использовала фишку Мэрилин Монро.

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