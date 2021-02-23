«Перестань сутулиться!»: певица Зара поделилась, почему всегда держит спину прямо

В новом интервью певица Зара вспомнила интересный случай с записи передачи Comedy Club. Съемки шоу шли 5 часов, и гости в зале уже изнывали от усталости. Одна актриса, которая позже стала подругой Зары, рассказала ей, что в тот день посчитала ее заносчивой девушкой с огромным самомнением. А все потому, что артистка просидела всю затянувшуюся съемку с прямой спиной.

«А у меня все эти пять часов в голове только одна фраза мамы: «Перестань сутулиться!» — вспомнила Зара. — Я даже сейчас могу в телефоне сидеть или читать – и понимать, что при таком наклоне головы у меня вырисовывается второй подбородок и «кольца Венеры». Приходится выпрямлять спину».

Журналисты спросили у певицы, как она поддерживает стройность своей фигуры. 37-летняя женщина призналась, что у нее есть две крайности: в весе 48–49 килограммов ей нравится ее тело, но лицо становится слишком худым, зато при 53–54 килограммов лицо выглядит прекрасно, но обтягивающие платья уже сидят не так, как хотелось бы. Поэтому артистке приходится держать себя где-то посередине.

«Утром и вечером обязательно взвешиваюсь, если вижу, что поправляюсь на кило-полтора, строже контролирую себя в еде, — цитирует Зару «Домашний очаг». — Кило-полтора быстро корректируются, если их сразу «поймать».

Певица считает, что после 35 лет женщине недостаточно только спорта или только правильного питания, артистка использует их в комплексе. Кроме постоянного слежения за весом, она еще каждое утро выпивает стакан теплой воды и каждый день гуляет на улице не меньше часа. Также звезда знает, что для красивой внешности нужен здоровый сон. После него она любит завтракать с детьми и заниматься спортом.

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