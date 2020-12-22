«Манкость как у кошечки»: Зара в полупрозрачном платье с корсетом и боа впечатлила стилиста

Певица Зара многим знакома еще по «Фабрике звезд». Девушка обладает эффектной внешностью, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Со своим вторым мужем Сергеем Ивановым она развелась в 2016 году. Теперь артистка сама воспитывает двоих детей: 10-летнего Даниила и восьмилетнего Максима. При этом ей удается совмещать карьеру и материнство. В свои 37 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Как и другие звезды, Зара уже начала готовится к Новому году. Она часто облачается в роскошные вечерние наряды для выступлений или посещения светских раутов. А накануне певица снялась в новогодней фотосессии. Она позировала у нарядной елки в пудровом платье в пол с эффектом мерцания и корсетом, который подчеркнул ее талию. На плечи артистка накинула боа из перьев в тон наряду. Образ дополнили серф-локоны и макияж с акцентом на губы. Как оказалось, наряд она приобрела год назад для выступления.

«К съемкам в Москве я приобрела потрясающее платье от David Koma пудрового цвета. Но именно для этой песни, мне показалось, что не хватает какой-то важной детали. Пудрового боа! Это и был тот самый важный штрих в образе. Идеальное боа от Яны Расковаловой», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились луком Зары. Многие отметили, что не могли от нее отвести глаз. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее праздничный образ стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Платье-комбинация в бельевом стиле цвета нюд, повторяющее контуры тела, полупрозрачное, да еще и с встроенным корсетом в верхней части — самое притягательное из всех видов и фасонов платьев. Это так называемое „голое“ платье. Самое знаменитое „голое“ платье продемонстрировала Мэрилин Монро в 1962 году, поздравляя президента Кеннеди с днем рождения на глазах у более 15 000 человек в Мэдисон-сквер-гарден. Полупрозрачное платье телесного цвета, с глубоким декольте, усыпанное 2 500 стразами, сверкало в свете софитов. Мэрилин Монро заказала платье у дизайнера Жана Луи и называла этот наряд „кожей и бисером“. Зара повторила эту идею, но в современной интерпретации. Пайетки, перья, бельевой стиль — модные тренды настоящего времени, поэтому образ получился менее роскошным, а более гламурным, чем у Мэрилин Монро, где вместо страз — пайетки, а вместо меха — перья. Но как органична в этом платье и этом образе Зара, как она красива, без капли намека на вульгарность. В ней, также как и в Мэрилин Монро, присутствует женственность, манкость, как у кошечки. Этот образ абсолютно в тему праздника, а главное песни, которую она исполняет», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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