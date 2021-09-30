Анна Семенович в юности занималась фигурным катанием. Лишь потом она стала популярной певицей. Примечательно, что артистка обладает нестандартной фигурой. Но она научилась правильно подчеркивать свои достоинства, поэтому зачастую привлекает к себе внимание на красных дорожках.

Семенович носит платья с высокой талией, длинные юбки и наряды на запах, который способный визуально скрыть живот. Но порой даже она делает промахи в выборе образов. На новой фотосессии артистка похировала в черном кожаном костюме Приталенный жакет она дополнила поясом, а юбка миди облегала низ ее тела. Анна покрасовалась, надев бархатную пилотку.

Однако многие поклонники этот аутфит подвергли критике. Одни посчитали головной убор лишним, а другие заверили, что костюм неудачно сел на фигуру. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.

«Кожаные образы этой осенью — тренд. Они присутствуют в различных стилистических направлениях и цветах. Хакки, коричневый, цвет корицы, черный. Выбирайте любой цвет по душе. Комбинируйте кожу с трикотажем и шелком-это создаст эффект женской хрупкости и нежности. Что касается образа Анны Семенович, я не согласна со стилизацией этого вполне актуального костюма. Ремни GUCCI давно не в топе, как и подобные головные уборы. Эти аксессуары выглядят устаревшими, а потому не добавляют никакого шарма. Есть один прием, помимо ремня, помогающий показать талию: снимите пиджак и просто накиньте его на плечи. Так вы будете выглядеть выше и современней», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: от Vogue до Mercedes Benz Fashion Week. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school ( стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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