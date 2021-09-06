«Расширяет силуэт»: Семенович в юбке мидакси с пайетками и жакете не скрыла свои несовершенства

Певица вышла в свет в монохромном наряде, который оценила стилист Словена Соколова. Она указала на промахи звезды в луке.

Анна Семенович уже длительное время выступает на сцене. В свое время она покинула группу «Блестящие» и стала петь сольно. Артистка покорила поклонников не только благодаря голосу, но и обаянию. При этом 41-летняя певица не скрывает, что в личной жизни ей не везет. При этом она следит за внешностью и старается одеваться женственно. На красных дорожках звезда всегда привлекает к себе внимание.

Примечательно, что в обычной жизни Анна тоже любит принарядиться. На этот раз она отправилась на мероприятие в черной юбке мидакси с пайетками и разрезом. Наряд дополнил топ и жакет в одном цвете. Певица грациозно позировала перед публикой.

«Я женщина, которая просто обожает обувь. Первым делом я почему-то всегда смотрю на обувь и не важно где я нахожусь, на деловой встрече или на свидании! Для меня важен стиль и удобство, в обычной жизни я редко хожу на каблуках, максимум не большой удобный каблук или платформа», — поделилась она.

Поклонники посчитали, что наряд не украсил артистку. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова, которая указала на промахи звезды.

«Юбка в пайетках классно смотрится в кежуальных образах на ярком контрасте: с худи, объемным свитером, можно с более объемным жакетом или косухой и грубой обувью. Выбирать юбку с нарядным настроением на вечеринку под элегантные ботильоны и аккуратный жакет — слишком банально и попсово. Что касается пропорций, если не придираться, то черная юбка, черный топ никак не контрастируют. Но давайте все же посмотрим глубже. Из-за разных фактур ткани на юбке и топе мы видим линию нижнего края топа, и находится она не в самом комплементарном месте. Топ навыпуск визуально сокращает длину ног и чуть расширяет силуэт. Если фигура позволяет, лучше заправлять такого рода вещи в высоко посаженные юбку или брюки. Не могу не сказать о качестве топа на Анне. Визуально он похож на достаточно вялый трикотаж. Опасней такой ткани могут быть только колготки в сетку под классический образ. Всегда говорю своим клиентам, мужчинам и дамам, что тонкий трикотаж демонстрирует все несовершенства фигуры и даже больше. Более плотная ткань на топе демонстрировала бы красивую фигуру певицы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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