«Он стал мне врать»: Анна Семенович объяснила, почему рассталась с возлюбленным

Певица Анна Семенович в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио» призналась, что рассталась со своим возлюбленным.

«Мы расстались три-четыре месяца назад. К шоу-бизнесу мой бывший возлюбленный не имел никакого отношения. Как-то так случилось. Он стал врать. Я не люблю, когда мужчины врут. Он врал мне, к примеру, про свой бизнес. У него типа был один бизнес, а оказался совсем другой». Анна Семенович

Как отметила Анна Семенович, она открыла глаза и поняла, что встречалась полтора года с лгунишкой. «Он много всего сочинял. Есть такие люди, которые много говорят, но мало делают. Ему самому со мной стало плохо. Я вступила в эти отношения из-за страха. Боялась остаться одна. Хотела родить ребенка. Я внутренне понимала, что это не мой человек. А я не хочу быть несчастной. Мы по-доброму расстались», — заметила Анна Семенович.

Напомним, что Анне Семенович сейчас 41 год. У нее нет детей и замужем она никогда не была.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.