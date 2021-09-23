Кейт Миддлтон надела шикарный кремовый костюм на особую встречу

Герцогиня Кембриджская поблагодарила тех, кто помог воплотить в жизнь ее фотопроект.

В начале пандемии Кейт Миддлтон запустила специальный фото-проект, целью которого было запечатлеть жизнь Великобритании в неспокойное время — Hold Still. Он был частью сотрудничества с Национальной портретной галереей, покровительницей которой она является.

Накануне герцогиня Кембриджская провела встречу, в рамках которой поблагодарила тех, кто помог воплотить в жизнь ее фотопроект.

«Спасибо партнерам, которые сделали Hold Still реальностью! Потребовалось много времени, чтобы лично собрать всех, кто стоял за этим невероятным проектом, но сегодня мы, наконец, справились с этим», — написала Миддлтон в инстаграм.

На мероприятие Кейт надела неподвластный времени элегантный кремовый блейзер с шифоновой юбкой-миди от Self Portrait. Такой костюм доступен модницам за 500 долларов (почти 37 тысяч рублей).

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.