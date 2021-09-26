В мини-юбке и с ракеткой в руке: Кейт Миддлтон сыграла в теннис с профессионалами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сыграла с победителями теннисного турнира US Open. Примечательно, что знаменитые спортсмены похвалили подачу жены принца Уильяма.

Миддлтон в темно-синем теннисном костюме с мини-юбкой Poivre Blanc и олимпийкой On Running взяла в руки ракетку для игры в большой теннис и вышла на корт. Противником 39-летней герцогини стала 18-летняя Эмма Радукану. Профессиональной спортсменке понравилось играть с королевской особой.

«Ее удар справа был невероятным. Я была очень впечатлена. Было очень весело играть в теннис с герцогиней», — передали слова Эммы Радукану в Tatler.

К слову, Кейт просто обожает теннис. Она занималась в престижном клубе Hurlingham Club в Фулхэме. А ее муж уверен в том, что обыграть Миддлтон удастся далеко не каждому.



Напомним, ранее Кейт Миддлтон вернула в моду зауженные джинсы. Герцогиня показала, с чем можно сочетать облегающие брюки из денима.

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