«Всегда актуален»: Савельева примерила косуху оверсайз и плюшевое пальто модного цвета

Певица отправилась на шопинг и показала обновки. Она утеплилась, выбрав образы для осени.

Саша Савельева не скрывает, что ее жизнь изменилась с тех пор, как она стала мамой. Недавно певица вспомнила, как на свет появился ее сын Леон. Для нее это событие было волнительным. Она даже покинула группу «Фабрика», чтобы больше времени посвящать семье. В последнее время артистка много путешествует. Она также посещает вечеринки с мужем Кириллом Сафоновым.

Молодая мама любит наряжаться. Она участвует в фотосессиях и дружит с Владиславом Лисовцом, поэтому в курсе модных трендов. Так как уже настала осень певица смогла пополнить гардероб модными обновками. Она похвасталась косухой оверсай с поясом снизу.

Также Саша примерила плюшевое пальто оттенка кэмел. Она сочетала его с черной кепкой. Певица подчеркнула, что это универсальные и трендовые осенние образы.

«Я сегодня приехала на день рождения бутика Катерины Леман. И вот уже нашла себе такую крутую курточку. Как вам?» — спросила звезда. «Цвет кэмал всегда актуален», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей идут как молодежные косухи, так и элегантные пальто. «Да, очень классный цвет пальто», «Идеальная косуха, прям любуюсь», «Как же вам все идет», «Такие покупки точно радуют», «Классный выбор, особенно пальто», «Выглядите просто роскошно», «Ох, с вашими комбинезонами косуха будет выглядеть особенно хорошо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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