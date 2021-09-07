«Новый аттракцион у нас»: Саша Савельева запечатлела подросшего сына в аэропорту

Саша Савельева много лет выступала в составе группы «Фабрика». Она всегда умела выделиться из толпы, так как облачается в женственные наряды. Певица уже 11 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Влюбленные первое время не думали о детях, так как у актера есть дочка от прошлых отношений. Однако потом они столкнулись с трудностями. Артистка скрывала беременность. Теперь у нее подрастает сын Леон.

Долгое время Саша и Кирилл предпочитали не показывать наследника. Но в этом году они отправились отдыхать в Европу и взяли кроху с собой. Супруги посетили озеро Комо, Милан и Портофино. Иногда певица делилась семейными кадрами и рассказывала о впечатлениях. А 7 сентября они направились домой. Савельева засняла сына, который нашел, как себя развлечь, в аэропорту. Малыш катался на детском чемодане с колесиками.

«Новый аттракцион у нас. Чемоданчик выполняет роль беговела тоже», — отметила звезда.

Поклонники заметили, что Леон подрос. Пара так редко показывает наследника, что кадры привлекли много внимания. «Сашенька, как трогательно», «Какое милое видео», «Он такой большой», «Леон смышленый», «Как трогательно он вас зовет», «Большое путешествие для такой крохи», «У детей все идет в ход», «Стильный у вас мальчуган», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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