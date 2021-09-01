Леди в Италии: Савельева в шортах-бермудах и слингбэках сделала акцент на стройных ногах

Саша Савельева не скрывает, что ее жизнь изменилась за последние годы. Она покинула группу «Фабрика», которая сделала ее знаменитой. Певица родила сына Леона от мужа Кирилла Сафонова. Для нее это было важным шагом в жизни, так как она долго не могла познать счастья материнства. Теперь артистка все свободное время посвящает ребенку. При этом она продолжает сниматься в фотосессиях и путешествовать.

Летом Саша отправилась отдыхать с мужем в Европу. Она побывала у озера Комо. Певица устроила фотосессию в брюках палаццо. Также она запечатлела подросшего сына с мужем. А на днях пара добралась до Милана, где устроила променад. Теперь Савельева оказалась в Генуе. Там она облачилась в рубашку оверсайз и шорты-бермуды. Монохром дополнили белые слингбэках, подчеркнувших ее стройные ноги.

«Самая узкая улица в Генуе. Ширина — разлет рук (или ног). Какая фотка больше нравится?», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Саня, как круто»,«Сашу потянуло на черный цвет», «Работаю на пляже с телефона и тут среди бантов и школьной формы — красевенные ноги!», «Очень красиво», «Какая стройняшка», «Ноги модельные», «Не очень комфортно по таким улочкам ходить», «Какая красотка, ноги космос», — прокомментировали пост подписчики.

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