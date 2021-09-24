«На другой фигуре смотрелось бы громоздко»: стилист оценила аутфит Барановской, представшей в платье в крупную клетку

Многодетная мама Юлия Барановская стала невероятно популярной после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным.

Юлия Барановская сумела построить карьеру на телевидении. Она является соведущей одной из рейтинговых программ Первого канала о стиле – «Модный приговор».

Юлия и сама вполне может считаться иконой моды. Как правило, она всегда одета стилистически выверено. Ее образы достойны самых высших похвал.

Не стало исключением и очередное появление Юлии Барановской на телеэкране. В эту пятницу, 24 сентября, она блистала на «Модном приговоре» в платье в крупную клетку и черных лодочках.

Аутфит телеведущей оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Виктория Шабанова.

«Мы привыкли видеть клетчатый принт, в основном, на брюках и пиджаках, — отметила Виктория Шабанова в беседе с Teleprogramma.pro. — Платье, и притом, женственно-романтического стиля, смотрится с подобным принтом очень необычно и оригинально. У Юлии прекрасная фигура, поэтому достаточно крупный размер клетки, который на другой фигуре мог бы смотреться громоздко, на Юлии Барановской выглядит эстетично. Рисунок на завышенном вшитом поясе расположен иначе по сравнению со всем полотном платья. Такой прием визуально удлиняет ноги и делает фигуру гармоничной с точки зрения пропорций. Зеленый цвет — один из трендов текущего сезона, в сочетании с черным и розовым смотрится контрастно и ярко. Черные туфли завершают образ и поддерживают один из цветов на платье. Такой прием позволяет создать целостный образ. У Юлии яркая внешность и аутфит такой цветовой гаммы очень ей идет и смотрится гармонично».

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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