«Когда ухаживаешь, тогда и цветет»: Чехову с букетами тюльпанов заподозрили в новом романе

Анфиса Чехова путешествует по США. Телеведущая уже отметилась в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а теперь наслаждается видами Майами. В своем микроблоге она публикует моменты отдыха, а также собственные снимки с завидной регулярностью. На этот раз Анфиса поделилась кадром, на котором позировала с букетами тюльпанов.

«Каждая женщина — это цветок. Как за ней ухаживаешь, так она и цветет», — написала Чехова.

Подписчики тут же заподозрили, что у телеведущей новый роман.

«Кто этот мужчина? Вы влюблены? Классная какая!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что после развода с актером Гурамом Баблишвили 43-летняя Чехова не афиширует личную жизнь.

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