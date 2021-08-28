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Яркие акценты: Анфиса Чехова похвасталась сумочкой цвета фукорцина

Артистка отдала предпочтение оттенку «вырви глаз».

Яркие акценты: Анфиса Чехова похвасталась сумочкой цвета фукорцина
Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com/achekhova

На личной странице телеведущей Анфисы Чеховой появилась запись, в которой знаменитость показала комбинацию принтованного платья с ярко-розовой сумкой и трендовой обувью.

Анфиса облачилась в короткое платье A-силуэта с геометрическим принтом. Окружности красного, темно-синего и белого цветов украсили изделие с короткими рукавами.
Чехова дополнила образ сумкой на длинном ремешке. К слову, такой аксессуар с золотистой кисточкой посередине знаменитость скомбинировала с телесными мюлями.

Отметим, в последнее время модницы российского шоу-бизнеса все чаще отдают предпочтение обуви на каблуке без пятки. Недавно белоснежными туфлями с открытым мысом похвасталась телеведущая Тина Канделаки. А звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала мандариновый вариант актуальной обуви.

Что касается Чеховой, позировала Анфиса не одна. Телеведущая встретила давнюю знакомую в Майами. Анфиса рассказала, как близкая подруга Стелла когда-то познакомила ее с агентом по недвижимости Анастасией. Именно с ней запечатлелась Чехова.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова с подругой в Майами. Фото: Instagram.com/achekhova

«Она всегда притягивала к себе очень хороших девочек. И всегда радовалась, когда мы сдруживались», — вспомнила Чехова.

Напомним, ранее Анфиса похвасталась букетом тюльпанов. Поклонники тут же заподозрили телеведущую в новом романе.

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