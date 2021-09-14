Тяжелый люкс и незаконченный образ: стилист оценила яркие наряды новой подруги Тимати Саши Дони

В последнее время в компании Тимати начали замечать модель Сашу Дони. О девушке известно немного: живет она в Киеве и раньше занималась балетом. А еще она любит выкладывать в Инстаграм откровенные фото, которые поклонники рэпера рассматривают как под микроскопом.

Мы попросили стилиста Марину Морикову прокомментировать – насколько умеет Саша сочетать одежду и действительно ли является иконой стиля?

Трикотаж – удачный выбор для отдыха

«Где, как не на отдыхе, мы можем носить мини и открытые наряды? – отмечает эксперт. — Для Миконоса Саша выбрала весьма актуальный образ. Трикотаж во всех его проявлениях — постпандемический отклик всех комфортных тканей и фактур. Здесь удачно все».

Удачный кардиган

Этот образ также выполнен из трикотажа, но кардиган, по мнению стилиста, отсылает нас к другому направлению — cottagecore.

«Оно обусловлено возвращением к истокам, корням, рукоделию и ко всему тому, чем занимались наши бабушки. Кардиган будто связан крючком. Такие вещи сохранят свою актуальность и в будущих сезонах».

Хлопковые платья надоели

А вот хлопковые платья с корсетами, по словам Мориковой, уже давно мелькают в ленте Инстаграма и немного надоели. Саше они идут, но нашему эксперту хочется чего-то уникального.

Образ недополненный

В этом образе Дони обратилась к другому направлению.

«Лонгслив с таким принтом можно смело отнести к тематике киберпанка. Дополнив его спортивными или футуристичными очками, можно было бы достичь динамики и экстравагантности образа».

Платье за 250 тысяч рублей

Наш стилист заметила, что Саша выбрала туфли от Amina Muaddi. Средняя стоимость обуви этой марки составляет 100 тысяч рублей. Платье от Alexandre Vauthier. Его цена составляет 250 тысяч рублей.

«В целом образ достаточно гармоничный для вечера в Дубае», — подытожила эксперт.

В роман Тимати и Дони верят не многие, считая эту историю очередной пиар-акцией. Тем более что ранее рэпер никогда не выставлял личную жизнь напоказ.

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